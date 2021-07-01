Закон о коренных народах Украины приняли в Раде. В нем нет русских, но есть крымчане

Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины, в числе которых не фигурируют русские. Об этом написала «Газета.ru».

Документ поддержали 326 депутатов. Для его принятия нужно было минимум 226 голосов. Теперь закон направят на подпись украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который сам же и внес этот законопроект на рассмотрение в Раду.

Согласно закону, коренным народом на Украине считается общность, сформировавшая на территории страны, которая является носителем самобытного языка и культуры, имеет социальные и представительные органы. Такой народ должен быть этническим меньшинством. По определению он не имеет собственного государства за пределами страны. Таким образом, русские на Украине не считаются коренным народом. Зато в документе упоминаются народы Крыма — крымские татары, караимы и крымчаки.

Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе прямой линии назвал возмутительным исключение русских из состава коренных народов Украины. Об этом сообщало РИА ФАН.

Путин в июне также заявлял, что говорить о русских как о некоренном народе на Украине — это смешно и глупо, писал RT.