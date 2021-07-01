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    01 июля 2021, 18:28

    Закон о коренных народах Украины приняли в Раде. В нем нет русских, но есть крымчане

    Александр Блинов

    Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины, в числе которых не фигурируют русские. Об этом написала «Газета.ru».

    Закон о коренных народах Украины приняли в Раде. В нем нет русских, но есть крымчане

    Документ поддержали 326 депутатов. Для его принятия нужно было минимум 226 голосов. Теперь закон направят на подпись украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который сам же и внес этот законопроект на рассмотрение в Раду.

    Согласно закону, коренным народом на Украине считается общность, сформировавшая на территории страны, которая является носителем самобытного языка и культуры, имеет социальные и представительные органы. Такой народ должен быть этническим меньшинством. По определению он не имеет собственного государства за пределами страны. Таким образом, русские на Украине не считаются коренным народом. Зато в документе упоминаются народы Крыма — крымские татары, караимы и крымчаки.

    Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе прямой линии назвал возмутительным исключение русских из состава коренных народов Украины. Об этом сообщало РИА ФАН.

    Путин в июне также заявлял, что говорить о русских как о некоренном народе на Украине — это смешно и глупо, писал RT.