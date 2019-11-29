Закон о государственной границе приняли в ДНР

Парламент ДНР принял закон об установлении государственной границы самопровозглашенной республики в пределах области. Об этом сообщил председатель Народного совета Владимир Бидевка.

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«В этом законе не забыты люди, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине, граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года», — приводит его слова РИА «Новости».

Бидевка пояснил, что согласно закону, граница ДНР будет проходить вдоль линии соприкосновения с Украиной. Такая госграница установлена до тех пор, пока не решится конфликт между сторонами.

По словам председателя Народного совета, принятый закон не нарушает Минские соглашения. Документ начнет действовать после подписания главой ДНР Денисом Пушилиным и опубликования на сайте Народного совета.

ДНР и ЛНР объявили себя самопровозглашенными республиками после госпереворота на Украине в 2014 году. После этого стороны неоднократно говорили о перемирии, но конфликт пока решить так и не удалось.