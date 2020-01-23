Закон о Brexit получил королевское согласие. Теперь Великобритания точно выйдет из состава Евросоюза 31 января.

О том, что королева одобрила законопроект, рассказал заместитель спикера палаты общин британского парламента Найджел Эванс. Об этом сообщил ТАСС.

22 января парламент Великобритании одобрил законопроект премьер-министра Бориса Джонсона. После этого соглашение об условиях выхода Соединенного Королевства из Европейского союза отправилось на подпись к королеве Елизавете II и было одобрено.

По данным РБК, после того как Британия покинет ЕС, до конца 2020 года не будет никаких изменений. Остаток года станет переходным периодом. Все это время стороны планируют вести переговоры о дальнейших взаимоотношениях.

Голосование за выход Великобритании из ЕС состоялось летом 2016 года. Больше половины участников выбрало вариант «за». Страна планировала покинуть Евросоюз еще в марте 2019 года, но это событие неоднократно откладывалось.