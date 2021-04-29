Закон о борьбе с пищевым расточительством приняли в Китае

Китайские парламентарии одобрили закон о борьбе с расточительным использованием продуктов. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Проблема пищевого расточительства в КНР достигла таких масштабов, что меры противодействия ей пришлось выносить уже на такой высокий уровень. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей проголосовал за принятие закона, сообщило РИА «Новости».

Согласно документу, кафе и ресторанам придется заплатить штраф, если их гости оставляют много еды на тарелках. Денежные санкции грозят и тем точкам общепита, которые пропагандируют переедание, например, конкурсы «кто больше съест».

Заведения питания должны напоминать посетителям о бережном отношении к продуктам, вплоть до того, чтобы штрафовать клиентов за недоеденное.

Ранее на необходимость бороться с расточительным использованием продуктов указывал лидер КНР Си Цзиньпин. По его инициативе в стране была запущена акцию «Чистая тарелка», к которой уже подключились миллионы людей.

Ежедневно в каждом китайском городе производится почти 50 тонн пищевых отходов. В Пекине, Шанхае, Чэнду и Лхасе ежегодно выбрасывают в среднем 17-18 миллионов тонн продуктов. Этой еды хватило бы для того, чтобы в течение года кормить 30-50 миллионов человек.

Проблема избытка лишних пищевых отходов есть и в других странах. Россия не исключение. Однако, по мнению политолога Леонида Крутакова, подобный закон о борьбе с пищевым излишеством вызвал бы у россиян неприятие. Не поддержали бы такое решение и рестораторы, заявил он в беседе с «360».