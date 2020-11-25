Закон о бесплатных гигиенических товарах для женщин приняли в Шотландии

Принятый документ должен помочь в борьбе с «периодической бедностью», когда женщины не имеют денег, чтобы обеспечить себя гигиеническими товарами во время менструального цикла.

Автор законопроекта депутат Моника Леннон напомнила, что в стране нуждающиеся уже получают бесплатные продукты. Теперь в список необходимых товаров добавили гигиенические прокладки и тампоны для женщин.

Согласно утвержденному документу, в Шотландии разработают специальную схему, чтобы все, кто нуждается в гигиенических товарах, могли бесплатно получить их в магазинах и аптеках. В туалетных комнатах школ, колледжей и вузов установят специальные автоматы, где посетительницы смогут бесплатно получать необходимые средства гигиены.

Принятый закон уже одобрила первый министр Шотландии и лидер Национальной партии Никола Стерджен. На своей странице в Twitter она написала, что это первый подобный закон в мире, который продвигает важную политику для всех женщин.