Американские законы ограничивают возможности Пентагона в смысле военных контактов к российским коллегами. Минобороны США приостановило с ними взаимодействие и по политическим соображениям. В частности, из-за конфликта с Украиной.

Об этом заявил пресс-секретарь Миноброны США Джон Кирби в ответ на заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли. Генерал предложил расширить контакты с Россией.

«Соответственно наши коммуникации с российскими военными сведены к чуть более чем дюжине взаимодействий, которые снижают риск неверной оценки взаимных действий и предотвращают конфликты при проведении военных операций», — цитирует Кирби РИА «Новости».

Представитель Пентагона заявил, что Милли несомненно знает об этих ограничениях. Кирби отметил, что генерал наверняка продолжит коммуникации с российскими военными в Сирии в пределах границ закона.

По пути из Финляндии со встречи с российским коллегой Валерием Герасимовым, Марк Милли заявил, что необходимо изучить возможности по расширению военных контактов с Москвой. В особенности допуск наблюдателей на военные учения для увеличения прозрачности и уменьшения риска конфликта.

«Мы можем этого не сделать, но мы должны хотя бы это рассмотреть», — заявил Милли.

Зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джон Хайтен во время выступления в вашингтонском неправительственном Атлантическом совете назвал российскую армию невероятно мощной. По его словам, необходимо понять, как ее удалось преобразить.