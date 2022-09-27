Заключительный день референдума стартовал в Донбассе, Херсонщине и Запорожье | 360°

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Заключительный день референдума стартовал в Донбассе, Херсонщине и Запорожье

Пятый день референдума начался на избирательных участках Донбасса, Херсонщины и Запорожья

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Заключительный этап голосования на референдуме о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начался 27 сентября. В отличие от предыдущих четырех дней, он проходит на избирательных участках, которые открылись в 08:00, сообщил корреспондент «360».

Позади четыре дня голосования, которое стартовало 23 сентября. В пятый, завершающий день можно отдать свой голос только на избирательных участках. В первые четыре дня голосование ради обеспечения безопасности проводили удаленно. Мобильные группы комиссий работали на придомовых территориях.

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Обстрелы и провокации Киева не помешали достигнуть высокой явки. Согласно международному праву, для признания референдума состоявшимся необходима явка 50% и один голос.

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Утром 27 сентября стало известно, что участкам присвоили имена героев Донбасса: Александра Захарченко, Владимира Жоги и других.

На видеопанелях в информационном центре ЦИК ДНР запустили отсчет — до возвращения домой.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что проводимый в Луганской Народной Республике референдум о вхождении в состав России считается состоявшимся.

Референдумы о вступлении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проходят с 23 по 27 сентября.

Референдум в ЛНР 2022

Референдум в ДНР 2022

Референдум в Херсонской области 2022

Референдум в Запорожской области 2022

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