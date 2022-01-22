Заключенный сравнил школьные обеды с питанием в тюрьмах

Житель США, отсидевший в тюрьме, сравнил школьный обед дочери с едой в исправительном учреждении. По его словам, в тюрьме кормили лучше.

Об этом американец написал в своем Facebook. На фото он выложил порцию обеда: четыре куриных наггетса, морковь, рис и молоко.

«Я получил это фото сегодня. Пожалуйста, не пишите мне „вы получаете то, за что платите“ и не советуйте отправлять детей с едой с собой», — написал мужчина.

Он уточнил, что даже в тюрьме на острове Рикерс кормили лучше.

По данным The New York Post, в исправительном учреждении это подтвердили. Заключенным там дают мясное ассорти, рис, тушеные овощи и цельнозерновой хлеб.

В правительстве уточнили, что на фото школьного обеда не хватает курицы и фруктов, извинились и пообещали разобраться.