Папа римский угостил тысячи заключенных мороженым

В Риме заключенные двух тюрем получили мороженое от папы римского Франциска. Понтифик передал им 15 тысяч единиц лакомства, чтобы «помочь и дать надежду».

Мороженое в тюрьмы «Реджина чели» и «Ребиббия» доставил глава ватиканской службы Папских милостей кардинал Конрад Краевский, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ее пресс-службу.

Помощь предназначена для того, чтобы «помочь и дать надежду тысячам людей, которые находятся в местах заключения в Риме».

Тюрьмы «Реджина чели» и «Ребиббиа» расположены в центре и на окраине итальянской столицы. В конце июня 20 заключенных «Ребиббии» вместе с понтификом посетили музеи Ватикана.

В службе подчеркнули, что летом Апостольская Элемозинария посвящала себя в том числе «двум из семи дел милосердия» — посещению узников и утешению страждущих.

Небольшие группы бездомных в летнее время отвозили на море или озеро недалеко от папской резиденции Кастель Гандольфо под Римом. Им предлагали «отдохнуть вечером и поужинать в пиццерии».

В августе Ватикан также приобрел томограф стоимостью 600 тысяч долларов для Мадагаскара и завершил обустройство медицинских учреждений в трех самых бедных странах Африки. На эти цели потратили около двух миллионов евро.