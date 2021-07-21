Заключенные в Швеции взяли охранников в заложники. Они потребовали вертолет и 20 пицц

Шведская полиция и спецслужбы более девяти часов вели переговоры с осужденными за убийство заключенными, которые взяли в заложники двух тюремных охранников. Как сообщило издание Goteborg-posten, за одного заложника злоумышленники потребовали 20 пицц с шашлыком.

Вооруженные лезвиями от бритв заключенные захватили охранников в караульном помещении. Первым требованием было предоставить вертолет. В ходе переговоров они пообещали отпустить одного человека, если в тюрьму доставят 20 пицц.

«Я могу подтвердить, что заключенным доставили еду. Важно было убедиться, что в ситуации никто не пострадает», — заявил пресс-секретарь полиции Восточного региона Стефан Викберг.

Журналисты выяснили, что за полученную пиццу полицейские так и не заплатили. На это пожаловался повар ресторана Бешар Тома.

«Они просто пришли, забрали пиццу и снова ушли», — заявил он. После того, как заключенные получили первую пиццу они отпустили одного заложника. Второго удалось освободить в ходе переговоров.

Вся операция продолжалась более девяти часов. Взявших охранников в заложники заключенных доставили в отдел полиции. В ближайшее время им предъявят обвинение по статье о похищении людей. Суд увеличит сроки их наказания.