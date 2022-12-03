Мир 03 декабря 2022, 15:20 Заключенные в Японии потребовали компенсацию за слишком долгое ожидание смертной казни piqsels

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Трое заключенных из Японии потребовали у властей страны компенсацию за то, что более 10 лет ждут исполнения приговора о смертной казни. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Преступники подали иск в суд и планируют получить 33 миллионов иен (около 14 миллионов рублей) за моральный ущерб, полученный в результате длительного ожидания исполнения приговора. Они отметили, что своими действия решили привлечь внимание к этой проблеме. Происшествие стало беспрецедентным.

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По закону Японии, глава Минюста должен подписать документ о смертной казни последним. Но чиновники в правительстве страны регулярно меняются, так как никто не хочет брать на себя ответственность за жизни заключенных. В итоге последним приходится ждать казни десятки лет, а дата приведения приговора в исполнение становится известна им лишь накануне.

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Подавшие иск преступники также отметили, что казнь через повешение является слишком жестокой, с учетом того, что страна ратифицировала международные соглашения о запрете жестоких наказаний.