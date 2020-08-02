Заключенные устроили бунт в тюрьме США. Есть пострадавшие

Американские заключенные устроили бунт в тюрьме в городе Уэйкросс. В результате четверо человек пострадали — двое заключенных и двое сотрудников.

Об этом сообщило издание Newsweek о ссылкой на представителя тюрьмы.

Уточняется, что беспорядки начались 1 августа, около 22:40 по местному времени (около 05:40 по Москве).

Издание подчеркнуло, что сейчас ситуацию уже взяли под контроль. Все пострадавшие получили небольшие ранения, которые не представляют угрозы для жизни. О причинах беспорядков не сообщают.

В конце апреля бунт произошел в Черновицком СИЗО Украины. Так заключенные выразили протест, когда узнали, что в тюрьму привезли человека с подтвержденным коронавирусом. Бунт продолжался до утра следующего дня. Чтобы его подавить, сотрудники применили физическую силу в отношении семи арестантов. В знак протеста трое человек едва не совершили самоубийство — никто не погиб, им оказали всю необходимую помощь.