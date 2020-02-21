Заключенные китайской тюрьмы массово заразились коронавирусом

В тюрьме «Жэньчэн» на востоке Китая у многих заключенных выявили новый тип коронавируса. В исправительном учреждении болеют уже 200 осужденных и семь сотрудников службы безопасности.

О вспышке инфекции заявило правительство провинции Шаньдун, где расположена тюрьма. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Подтверждено 207 случаев заражения», — подчеркнули местные власти, озвучив данные на 20 февраля.

Всего медики проверили 2077 человек. Заразившихся заключенных и сотрудников тюрьмы изолировали. Им оказывают необходимую помощь и назначили лечение.

По информации правительства провинции, в начале февраля некоторые охранники исправительного учреждения начали кашлять. Одного из сотрудников службы безопасности 12 февраля поместили в карантин, поскольку симптом обострился. Через день у мужчины подтвердили коронавирус.

Руководство тюрьмы и власти провинции предприняли все меры, чтобы не допустить распространение COVID-19 в «Жэньчэне», но время уже было упущено. После случившегося главу управления юстиции провинции Шаньдун Цзе Вэйцзюня сняли с занимаемой должности.

В декабре 2019 года китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения, что в городе Ухань произошла вспышка неизвестной пневмонии. Выяснилось, что ее возбудителем стал коронавирус нового типа. Позже его официально назвали COVID-19. Вирус уже убил более 2,2 тысячи человек, а заразились им свыше 76 тысяч. Вакцину от коронавируса в Китае начнут испытывать в апреле.