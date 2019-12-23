    23 декабря 2019, 11:18

    Заключенные из китайской тюрьмы оставили послание на рождественской открытке

    Александра Ломейко

    Маленькая британка обнаружила на рождественской открытке просьбу о помощи. Послание оставили заключенные, вынужденные работать на китайской фабрике. Сотрудничество с ней после этого приостановила торговая сеть Tesco, в чьем супермаркете и были куплены открытки.
    Заключенные из китайской тюрьмы оставили послание на рождественской открытке

    Флоренс Уиддиком нашла надпись, когда писала поздравления для школьных друзей, сообщил телеканал BBC News.

    «Мы иностранные заключенные из тюрьмы Цинпу в Шанхае. Нас заставляют работать против воли. Пожалуйста, помогите нам и сообщите в правозащитную организацию», — говорилось в обращении.

    Неизвестные также попросили, чтобы нашедший послание связался с британским журналистом Питером Хамфри, который тоже был заключенным этой тюрьмы несколько лет назад. Его посадили в 2013 году по обвинению в незаконной продаже личных данных и отпустили на свободу в 2015-м.

    Шестилетняя британка была потрясена содержанием записки и показала ее отцу. Сначала взрослые не восприняли ситуацию серьезно, но потом решили все же передать письмо Хамфри.

    «Думаю, что знаю, кто написал письмо, но никогда не раскрою имени автора», — заявил журналист в беседе с The Sunday Times. Он добавил, что многие в тюрьме Цинпу лишились свободы «по очень сомнительным основаниям».

    Компания Tesco была в шоке от подозрений касательно своего поставщика. По словам представителей торговой сети, в ней существует система контроля, которая следит за тем, чтобы партнеры не использовали принудительный труд.

    На фабрике Zheijiang Yunguang Printing, которая оказалась замешанной в скандале, проверка прошла месяц назад, а ее результаты были весьма успешными. После случившегося предприятие ждет еще одна инспекция.