Заключенные из китайской тюрьмы оставили послание на рождественской открытке
Флоренс Уиддиком нашла надпись, когда писала поздравления для школьных друзей, сообщил телеканал BBC News.
«Мы иностранные заключенные из тюрьмы Цинпу в Шанхае. Нас заставляют работать против воли. Пожалуйста, помогите нам и сообщите в правозащитную организацию», — говорилось в обращении.
Неизвестные также попросили, чтобы нашедший послание связался с британским журналистом Питером Хамфри, который тоже был заключенным этой тюрьмы несколько лет назад. Его посадили в 2013 году по обвинению в незаконной продаже личных данных и отпустили на свободу в 2015-м.
Шестилетняя британка была потрясена содержанием записки и показала ее отцу. Сначала взрослые не восприняли ситуацию серьезно, но потом решили все же передать письмо Хамфри.
«Думаю, что знаю, кто написал письмо, но никогда не раскрою имени автора», — заявил журналист в беседе с The Sunday Times. Он добавил, что многие в тюрьме Цинпу лишились свободы «по очень сомнительным основаниям».
Компания Tesco была в шоке от подозрений касательно своего поставщика. По словам представителей торговой сети, в ней существует система контроля, которая следит за тем, чтобы партнеры не использовали принудительный труд.
На фабрике Zheijiang Yunguang Printing, которая оказалась замешанной в скандале, проверка прошла месяц назад, а ее результаты были весьма успешными. После случившегося предприятие ждет еще одна инспекция.