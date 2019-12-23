Заключенные из китайской тюрьмы оставили послание на рождественской открытке

Маленькая британка обнаружила на рождественской открытке просьбу о помощи. Послание оставили заключенные, вынужденные работать на китайской фабрике. Сотрудничество с ней после этого приостановила торговая сеть Tesco, в чьем супермаркете и были куплены открытки.

Флоренс Уиддиком нашла надпись, когда писала поздравления для школьных друзей, сообщил телеканал BBC News.

«Мы иностранные заключенные из тюрьмы Цинпу в Шанхае. Нас заставляют работать против воли. Пожалуйста, помогите нам и сообщите в правозащитную организацию», — говорилось в обращении.

Неизвестные также попросили, чтобы нашедший послание связался с британским журналистом Питером Хамфри, который тоже был заключенным этой тюрьмы несколько лет назад. Его посадили в 2013 году по обвинению в незаконной продаже личных данных и отпустили на свободу в 2015-м.

Шестилетняя британка была потрясена содержанием записки и показала ее отцу. Сначала взрослые не восприняли ситуацию серьезно, но потом решили все же передать письмо Хамфри.

«Думаю, что знаю, кто написал письмо, но никогда не раскрою имени автора», — заявил журналист в беседе с The Sunday Times. Он добавил, что многие в тюрьме Цинпу лишились свободы «по очень сомнительным основаниям».

Компания Tesco была в шоке от подозрений касательно своего поставщика. По словам представителей торговой сети, в ней существует система контроля, которая следит за тем, чтобы партнеры не использовали принудительный труд.

На фабрике Zheijiang Yunguang Printing, которая оказалась замешанной в скандале, проверка прошла месяц назад, а ее результаты были весьма успешными. После случившегося предприятие ждет еще одна инспекция.