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    13 августа 2021, 11:01

    Заключенные из Гватемалы взяли в заложники надзирателей и директора тюрьмы

    Оксана Лавнюженко

    Группа заключенных в Гватемале взяла в заложники 17 надзирателей тюрьмы строгого режима и директора учреждения. Заключенные выдвинули требование о встрече с главой местной системы исполнения наказаний. Об этом рассказал сайт kp.ru со ссылкой на издание La Prensa Libre.

    По словам пресс-секретаря правительства Гватемалы Пабло Кастильо, на место происшествия отправили дополнительные силы правоохранительных органов. Информации о пострадавших пока не поступало.

    Отмечается, что в сентябре 2020 года заключенные этой же тюрьмы, которую называют «Маленький ад», взяли в заложники десять надзирателей. Позже все они были освобождены.