Заключенные из Гватемалы взяли в заложники надзирателей и директора тюрьмы

Группа заключенных в Гватемале взяла в заложники 17 надзирателей тюрьмы строгого режима и директора учреждения. Заключенные выдвинули требование о встрече с главой местной системы исполнения наказаний. Об этом рассказал сайт kp.ru со ссылкой на издание La Prensa Libre.

По словам пресс-секретаря правительства Гватемалы Пабло Кастильо, на место происшествия отправили дополнительные силы правоохранительных органов. Информации о пострадавших пока не поступало. Отмечается, что в сентябре 2020 года заключенные этой же тюрьмы, которую называют «Маленький ад», взяли в заложники десять надзирателей. Позже все они были освобождены.