Мир 22 декабря 2023, 13:45 Заключение оборонных соглашений с США связали со страхом перед Россией Politico: Северная Европа станет оборонительным регионом США из-за России U.S. Department of Defense

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США хотят сделать из стран Северной Европы оборонительный регион. Об этом заявили в материале газеты Politico.

Финляндия, Швеция, Дания, Эстония, Латвия и Литва заключили оборонные соглашения с Соединенными Штатами. Эти договоренности позволят ускорить размещение войск США в регионе. Как отметили авторы статьи, ситуация говорит о внутреннем сдвиге в НАТО из-за подготовки к новому витку противостояния с Россией.

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«Ключевой движущей силой всех этих соглашений является вторжение России, опасения по европейской безопасности и необходимость направления большего количества сил США на восток, в частности, в случае с Финляндией», — отметил глава программы «Европа, Россия и Евразия» в Центре международных стратегических исследований Макс Бергманн.

США могут проводить в странах, с которыми заключили соглашение, учебные миссии. К тому же, договоренности облегчат бумажную волокиту при чрезвычайных ситуациях.

Ведущий научный сотрудник Финского института международных отношений Чарли Салониус-Пастернак подчеркнул, что подобное положение позволяет Соединенным Штатам считать всю Северную Европу оборонительным регионом.

В России же появятся Ленинградский и Московский военные округа. По словам министра обороны Сергея Шойгу, их создание — ответ на вступление Финляндии в НАТО.