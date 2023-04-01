Мир 01 апреля 2023, 12:30 Заключение наместника Киево-Печерской лавры под домашний арест раскритиковали в РПЦ Представитель РПЦ Легойда назвал беззаконием отправку митрополита Павла под домашний арест СБУ

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Заключение под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла является беззаконием. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

По его словам, все обвинения следствия в адрес священнослужителя надуманны.

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«Помещение Павла под домашний арест является, увы, продолжением беззакония, которое творит украинская власть», — написал Легойда.

Представитель РПЦ отметил, что у силовиков на Украине закончились аргументы в диалоге с последователями самой крупной христианской конфессии в стране.

Утром в субботу, 1 апреля, наместник лавры Павел сообщил, что СБУ предъявила ему обвинения в работе на Россию и разжигании межрелигиозной розни, в его доме прошли обыски.

После этого стало известно, что священнослужителя оправили под домашний арест.