Мир 21 августа 2023, 07:46 Закат экономического бума Китая заметили в США WSJ: в Китае закончился 40-летний экономический бум РИА «Новости»

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Длившийся 40 лет экономический рост Китая начал резко замедляться и рискует перейти в сильную стагнацию из-за ухудшения отношений с Западом и закредитованности. Об этом говорится в материале издания The Wall Street Journal.

По мнению авторов материала, выведшая КНР экономическая модель в статус великой державы из бедности оказалось сломанной.

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«Уже появляются признаки бедствия. Экономика Китая столкнулась с увеличивающимся разрывом от США и плохой демографической обстановкой. Эта ситуация ставит иностранные инвестиции в страну под большую угрозу», — отметили они.

Журналисты подчеркнули, что для Китая это может оказаться не просто временным периодом экономической слабости, но и закатом долгой эпохи.

Ранее Всемирный банк выпустил рейтинг стран за 2022 год по валовому внутреннему продукту по паритету покупательной способности. Китай в нем занял второе место, уступив лишь США.