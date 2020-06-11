Зак Брафф допустил появление полнометражной версии сериала «Клиника»
Зак Брафф, актер и сценарист, известный зрителям по роли врача Джона «Джей Ди» Дориана в популярном ситкоме «Клиника», считает, что сериал может выйти в полнометражном продолжении. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
По словам артиста, все звезды культового сериала про врачей могут снова собраться вместе, чтобы снять продолжение. Однако он подчеркнул, что это будет не очередной сезон, а полнометражный фильм.
Чтобы проект получился хорошим, необходимо привлечь режиссера и сценариста Билла Лоуренса, придумавшего ленту о врачах.