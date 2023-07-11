Мир 11 июля 2023, 13:14 «Заявлял позицию, которая отличалась от общепринятой». Пранкер Лексус — о розыгрыше Киссинджера Пранкер Лексус назвал экс-госсекретаря Киссинджера сторонником реальной политики picryl

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Российские пранкеры позвонили от имени президента Владимира Зеленского экс-госсекретарю США Генри Киссинджеру и узнали его мнение по поводу контрнаступления и диверсии на «Северных потоках». Лексус (Алексей Столяров) заявил РЕН ТВ, что политик сохранил влияние и отличную от принятой на Западе позицию.

Бывший госсекретарь, по словам пранкера, имел публичные разногласия с Владимиром Зеленским по некоторым вопросам. Они спорили на форумах, мероприятиях и дистанционных заседаниях. Именно поэтому его кандидатуру выбрали для нового розыгрыша.

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«Генри Киссинджер заявлял позицию, которая отличалась от общепринятой на Западе — о том, что Украина не должна быть в НАТО, Крым должен так или иначе стать разменной монетой. И вообще, у него была более близкая к реальности точка зрения», — сказал Лексус.

На него вышли через экономиста, бывшего советника президента Франции Жака Аттали. По словам пранкера, беседа прошла насыщенно — псевдо-Зеленский поговорил с ним на все насущные темы. Лексус заявил, что Генри Киссинджер по-прежнему остался одним из влиятельных консультантов в мировой политике. По его словам, он является сторонником реальной политики.

Запись розыгрыша Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус опубликовали на RuTube. «Известия» сообщили, что Генри Киссинджер верил в виновность Украины в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года. Американские политики, по его словам, не рассчитывали на захват украинскими военными Крыма.