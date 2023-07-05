Мир 05 июля 2023, 12:37 Заявлению о сбитом Украиной «Кинжале» не поверили в Китае FT: спецпредставитель Китая не поверил, что Patriot перехватил ракету «Кинжал» на Украине РИА «Новости»

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Специальный представитель Китая по Евразийскому региону Ли Хуэй не поверил информации о том, что американский зенитный ракетный комплекс Patriot на Украине сумел перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом изданию The Financial Times сообщил глава украинского Минобороны Алексей Резников.

«Я говорил, что мы готовы предоставить любые доказательства, если присутствуют сомнения», — сказал он.

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По данным источника, Ли Хуэй покинув Киев, не ознакомившись с данными о сбитой ракете.

Министерство обороны России в мае сообщило об уничтожении ракетой «Кинжал» пяти пусковых установок ЗРК Patriot и многофункциональной радиолокационной станции. Пентагон позднее заявлял, что украинские войска сумели сбить «Кинжал» с помощью системы Patriot.

Военный аналитик Алексей Суконкин заявлял, что ракету «Кинжал» невозможно сбить даже американскими ЗРК.