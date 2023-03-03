Мир 03 марта 2023, 19:53 Заявления в СПЧ о культурных ценностях назвали попыткой демонизировать Россию МИД России: заявления в СПЧ о культурных ценностях — попытка выгородить киевский режим РИА «Новости»

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Заявление некоторых спецпроцедур Совета ООН по правам человека (СПЧ) о якобы «уничтожении украинских культурных ценностей» в ходе специальной военной операции — очередная попытка оправдать киевский режим и демонизировать Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

В российском министерстве обратили внимание на опубликованное в Сети антироссийское заявление управления верховного комиссара ООН по правам человека о так называемом уничтожении украинских культурных ценностей в ходе спецоперации. По словам Захаровой, ничего нового в этом сообщении не содержится.

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«Налицо очередная попытка спецпроцедур СПЧ выгородить киевский режим, а также демонизировать Россию», — высказалась дипломат.

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В данном заявлении не было ни намека на объективность, подчеркнула она. Такое однобокое видение дискредитирует СПЧ.

Россия настоятельно призвала экспертов ООН действовать в деполитизированном ключе и придерживаться принципов универсальности, беспристрастности и объективности, заключила Мария Захарова.