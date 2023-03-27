Мир 27 марта 2023, 04:36 Заявления Украины о ядерном оружии раскритиковали во Франции Экс-депутата Европарламента Филиппо возмутило заявление Киева о ТЯО России в Белоруссии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Секретарь Совета нацбезопаности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия якобы захватила Белоруссию в ядерные заложники. Эти слова раскритиковал экс-депутат Европейского парламента Флориан Филиппо. Свое недовольство он выразил в Twitter.

«Получается, что Нидерланды, Италия, Германия, Бельгия, где размещены 100 американских ядерных ракет, взяты в ядерные заложники Соединенных Штатов, не так ли?!» — написал Филиппо.

Реклама

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Минск и Москва договорились о размещении ТЯО в Белоруссии без нарушения режима ядерного нераспространения. Российский лидер подчеркнул, что он не передает оружие, а просто делает то, что США делали на протяжении десятилетий.

Относительно установки российского тактического ядерного оружия в Белоруссии высказалась Польша. По словам пресс-секретаря польского МИД Лукаша Ясина, договоренность Москвы с Минском в этом вопросе усилит напряжение в регионе.