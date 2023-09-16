Мир 16 сентября 2023, 15:37 Заявления Украины о готовности объявить России войну сочли блефом Сенатор Бондарев назвал блефом якобы готовность Украины объявить России войну РИА «Новости»

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В Киеве заговорили о готовности объявить войну России только из желания удержать власть и отменить выборы в стране. На это в своем Telegram-канале указал глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

«Угроза [президента Украины Владимира] Зеленского об объявлении войны России является продолжением политики откровенных провокаций и блефа. Подопечный США постепенно, но планомерно выходит из-под контроля», — подчеркнул он.

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Сенатор заметил, что Запад уже начал готовиться к переговорам с российской стороной, а украинский конфликт хочет поэтапно свернуть из-за крайне низких шансов на победу киевского режима.

Подписываться за страну 404 и развязывать полномасштабную войну НАТО едва ли решится. Это самоубийственно, так как затронет не только европейский регион — велика вероятность глобальной ядерной войны. На это никто в здравом уме не пойдет. Виктор Бондарев сенатор

Зеленскому, объяснил он, объявление войны даст удержание власти хотя бы в краткосрочной перспективе. К тому же он сможет добиться отмены выборов в Раду и президентских, усилить мобилизацию и национализировать любые желаемые активы.

«Украина сможет атаковать Россию на „законных основаниях“, с ее точки зрения. При этом страны НАТО становятся соучастниками войны со всеми вытекающими последствиями», — обратил внимание Бондарев.

В случае объявления войны все экономические контакты с Россией страна потеряет, а также лишится доходов от транзита нефти и газа. Сенатор напомнил, что последние хоть как-то поддерживают украинскую экономику. Торговые операции с российской стороной тоже прекратятся.

Получать финансовую помощь по линии МВФ киевский режим тоже не сможет, поскольку уставу фонда это противоречит.

Ранее оставшийся без мандата депутат Верховный рады Илья Кива, напомнило РИА «Новости», заявил о готовности Зеленского объявить войну России и всеобщую мобилизацию уже осенью. Таким образом президент Украины якобы попытается вернуть интерес мирового сообщества к стране.