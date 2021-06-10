Заявления США о возмещении Киеву возможных транзитных потерь из-за газопровода «Северный поток — 2» не повлияют на позицию России по поводу этого проекта. Об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

«Я ничему не удивляюсь, но просто поражаюсь тому, насколько наши американские коллеги уже выпали из стандартного контекста ведения дел с партнерами и даже оппонентами на международной арене», — заявил Рябков в беседе с РИА «Новости».

Заместитель главы МИД отметил, что США «слышат только себя и слушают только тех, кто им поддакивает либо каким-то образом играет в их оркестре». Но так не бывает, заметил Рябков, «они не одни на планете в окружении своих сателлитов и каких-то клиентов».

«Поэтому они глубоко ошибаются, что такого рода рассуждения меняют как-то нашу позицию или влияют на нее. Они только укрепляет нас в том, что мы проводим правильный курс — „Северный поток — 2“ будет построен», — подчеркнул собеседник агентства.

Рябков выразил уверенность, что со временем даже в США осознают, что «правы были те, кто обеспечивал на десятилетия вперед энергобезопасность Европы, в том числе через реализацию этого проекта». По словам дипломата, «Северный поток — 2» при этом станет элементом современной архитектуры энергобезопасности Европы и Евразии.

Худшим для США итогом запуска российского газопровода «Северный поток — 2» стали бы отравленные отношения с Германией, заявил накануне госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. По его мнению, после запуска российского проекта отношения США и Германии будут отравлены. У европейской страны не будет стимула сесть за стол переговоров по смягчению серьезных негативных последствий от работы «Северного потока — 2».