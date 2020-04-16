Военный эксперт: заявления США о ядерных испытаниях построены в духе «хайли лайкли»

Госдеп США обвинил Россию в проведении неких ядерных испытаний. Затем Вашингтон заявил, что Москва испытывает ракеты для уничтожения спутников. Но все доводы оказались безосновательными.

«Вопрос обвинений США мне трудно комментировать, поскольку это все в традиционном американском стиле в последнее время „хайли лайкли“. То есть в этих обвинениях ни одного факта не прозвучало, ни технических параметров, ничего такого, что можно было обсуждать вообще», — сказал «360» военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Он добавил, что с обвинениями о ракетах, способных уничтожать спутники, происходит то же самое. Российские военные действительно провели испытания ракеты «Союз-2.1б» с навигационным аппаратом «Глонасс-М», но о космическом пространстве речи не идет.

«С какого перепугу американцы приписали это к милитаризации космоса, я не понимаю. Ракета на земле базируется. Да, она осуществляет заатмосферный перехват, может перехватывать боевые части межконтинентальных баллистических ракет», — пояснил эксперт.

По словам Мураховского, передовыми системами сейчас обладают Китай, Россия и США, поэтому, если уж обвинять, то нужно обвинять сразу все три страны.

Ранее Госдеп США представил доклад за 2019 год, где Россия обвинялась в нарушении моратория на ядерное оружие. Российский МИД опроверг все заявления Вашингтона и призвал не заниматься дезинформацией. Позже Россия запустила с космодрома Плесецк в Архангельской области ракету со спутником «Глонасс-М». США заявили, что такая ракета представляет угрозу для американских спутников.