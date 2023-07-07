Мир 07 июля 2023, 04:38 Заявления Пентагона в адрес ВС России в Сирии назвали вымыслом Антонов: заявления США о препятствовании ВС РФ борьбе с терроризмом в Сирии лишены смысла РИА «Новости»

Читать 360tv в

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал заявления Пентагона о якобы препятствовании ВС РФ усилиям по борьбе с терроризмом в Сирии. Он назвал их лишенными всякого здравого смысла, написал ТАСС.

«Полагаем, что регулярные и порой выходящие за рамки приличий выпады касательно высокопрофессиональных действий российских военнослужащих в САР лишены здравого смысла», — сказал дипломат.

Реклама

Антонов добавил, что такие заявления отвлекают внимание от того факта, что сами американцы регулярно нарушают правила полетов в сирийском небе. Посол отметил, что сами американские военнослужащие в отличие от российских находятся в республике вопреки нормам международного права.

По сути, отметил дипломат, они оккупируют отдельные районы страны под прикрытием выполнения контртеррористических задач. Антонов считает, что сама политика США несет в себе «мощный деструктивный заряд». И она не только препятствует стабилизации ситуации и восстановлению территориальной целостности Сирии, но и негативно влияет на обстановку на Ближнем Востоке в целом.

Ранее в США заявили, что истребители ВС России якобы совершили в Сирии «непрофессиональные и небезопасные маневры» по отношению к американским беспилотникам. Якобы три истребителя России 5 июля приблизились к трем американским беспилотным летательным аппаратам MQ-9 Reaper.