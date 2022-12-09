Мир 09 декабря 2022, 14:32 Заявления ООН о невозможности установить виновных в обстрелах Донбасса назвали ложью Омбудсмен Морозова сочла ложью заявление, что ООН не может определить стреляющих по ДНР РИА «Новости»

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Заявление представителей ООН о невозможности установить виновных в обстрелах ДНР — это преступная ложь. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова ТАСС.

Она напомнила, что Донецк в очередной раз обстреляли 5 и 6 декабря. Снаряды повредили офисы гуманитарных организаций, среди мирного населения также есть жертвы.

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Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сказал, что организация не может установить, кто осуществил обстрелы.

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«Если в 2014 году заявления представителей ООН о том, что организация не может определить, кто стреляет по Донбассу, выглядели смешно, то сегодня подобные тезисы мы с полным правом называем преступной ложью», — сказала Морозова.

Она отметила, что когда у ведущей мировой организации, созданной для поддержания мира и безопасности, недостаточно инструментов для установления истины — это по меньшей мере странно.

Ранее ООН призвала не делать гражданскую инфраструктуру ДНР целью атак.