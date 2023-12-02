Мир 02 декабря 2023, 13:33 Заявления о тайных переговорах России с Украиной назвали абсурдными Депутат Швыткин: Россия не ведет тайных переговоров с Украиной РИА «Новости»

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Россия не ведет никаких тайных переговоров с украинской стороной. Такое заявление в беседе с Lenta.ru сделал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Таким образом депутат отреагировал на сообщение о «переговорах» российского военачальника Валерия Герасимова с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Все действия РФ координируют Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, подчеркнул Швыткин.

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«Я считаю подобного рода заявления абсурдными. Главная задача России сегодня — решить вопросы специальной военной операции», — добавил он.

Депутат отметил, что Россия готова к переговорному процессу с Украиной, но движение должно быть встречным. Украинские власти в первую очередь обязаны отметить указ президента Владимира Зеленского о запрете диалога с РФ.

Накануне американский журналист Сеймур Херш заявил, что Россия и Украина ведут тайные переговоры по линии Герасимов — Залужный. Он добавил, что диалог установили вопреки указаниям Зеленского и Белого дома.