Мир 03 декабря 2023, 04:13 Заявления о присоединении Украины к НАТО в США назвали фантазиями Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия не позволит Украине присоединиться к НАТО РИА «Новости»

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Американский бывший разведчик Скотт Риттер назвал фантазией слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о вероятном присоединении Украины к блоку. Об этом он заявил на YouTube-канале Gegenpol.

Он напомнил, что российская сторона начала специальную военную операцию на Украине, чтобы помешать расширению альянса. Также Украина не способна быть членом блока в военном отношении.

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«Украина никогда не вступит в НАТО. Йенс Столтебнерг может фантазировать, сколько угодно, но Россия не позволит этому произойти», — сказал Риттер.

Бывший разведчик отметил, что генсек сказал правду насчет превосходства российской оборонной промышленности. По его словам, западные государства не могут выполнить данные Украине обещания по поставке оружия, а Россия боеприпасы восполняет регулярно.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что журналисты страны поменяли риторику в отношении украинского конфликта. Теперь СМИ чаще пишут о проигрыше Украины.