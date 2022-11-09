Заявления о поставках КНДР боеприпасов России назвали ложью | 360°

Мир 09 ноября 2022, 17:32 Заявления о поставках КНДР боеприпасов России назвали ложью Представитель МИД Захарова назвала ложными заявления США о поставках КНДР снарядов России РИА «Новости»

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Заявление американских политиков о якобы поставках России боеприпасов от КНДР являются ложными. Об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что никто не предоставил убедительных фактов, подтверждающих подобные высказывания.

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«Это просто еще один пример спекуляций и фейков, которые западные страны распространяют против России», — сказала Захарова.

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Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что против Северной Кореи уже давно введены санкции и, видимо, потребуются новые шаги для привлечения страны к ответственности за поставки оружия российским военным.

Представитель Белого дома Джон Кирби уточнил, что, по появившейся информации, КНДР поставляла России артиллерийские снаряды.

В ответ власти Северной Кореи опубликовали заявление, раскритиковав американскую сторону за распространение слухов о якобы поставках вооружений России. В КНДР заявили, что таким образом США в очередной раз попытались нанести урон имиджу их государства, писал RT.