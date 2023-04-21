Мир 21 апреля 2023, 19:44 Заявления НАТО о возможном вхождении Украины в альянс назвали опасными Захарова: заявления НАТО о возможном вхождении Украины в альянс недальновидны и опасны РИА «Новости»

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Заявления НАТО о возможности вхождения Украины в состав альянса недальновидны и опасны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий в связи с визитом генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев опубликовали на сайте ведомства.

По ее словам, НАТО поставил себе цель — победить Россию на украинской территории. А обещания по поводу вступления Украины в альянс нужны лишь для мотивации киевского режима.

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«Подобные заявления недальновидны и просто опасны. Это может привести к окончательному развалу системы европейской безопасности», — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что визит генсека НАТО заранее не объявлялся. Столтенберг пошел на поводу у украинского президента Владимира Зеленского и заверил, что «место Украины — в семье НАТО», с чем якобы согласны все страны блока.

Захарова напомнила, что еще в 2008 году Украину и Грузию обещали принять в альянс. Россия задолго до этого предупреждала, что вступление киевского режима в блок опасно и пагубно. Однако РФ не слушали.

«Все это отвергалось, а из Украины западники последовательно формировали антироссийский проект», — добавила дипломат.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что сегодня вопрос вступления Украины в НАТО в блоке не обсуждается. По его словам, до этого киевскому режиму необходимо «пройти определенный путь», сообщил RT.