Мир 16 марта 2023, 01:52 Заявления Госдепа по комментариям Антонова о БПЛА назвали недопустимыми Россия сочла недопустимыми заявления Неда Прайса по комментариям Антонова о БПЛА РИА «Новости»

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Пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко заявил, что заявления пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса о комментариях посла Антонова про БПЛА недопустимы. Речь идет об упавшем в Черное море американском дроне, сообщил ТАСС.

Дипломат сообщил, что ведомство ознакомилось с высказываниями Неда Прайса в интервью телеканалу MSNBC.

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«Оценки пресс-секретаря комментариев посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова по поводу инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем считаем недопустимыми, тем более если они исходят из уст сотрудника американского дипведомства», — сказал Гиренко.

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Дипломат отметил, что такого рода изречения находятся за гранью приличий.

Прайс в интервью телеканалу заявил, что сообщения российского посла в США Анатолия Антонова во время беседы в Госдепартаменте о беспилотнике «не были убедительными».

Ранее глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США рассматривают возможность обнародования записи инцидента с беспилотником в Черном море. Он рассказал, что рассказал, что на кадрах видно, как российский пилот на самолете сближается с аппаратом и «совершенно непрофессионально» и без какого-либо контроля над своими действиями сталкивается с беспилотником.