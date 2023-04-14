Мир 14 апреля 2023, 11:44 Заявления главы МИД Германии в Китае назвали слишком самонадеянными Читатели Die Welt раскритиковали слова главы МИД Германии Бербок о России и Китае РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Китай склонить Россию к завершению спецоперации на Украине. Читатели Die Welt в Twitter назвали ее слишком самонадеянной и заявили, что мнение ФРГ не имеет значения.

Издание опубликовало твит о визите министра в Китай и получило десятки комментариев. Читатели раскритиковали министра и все германское правительство.

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Daniel Kindl назвал Анналену Бербок и ее заявления слишком самонадеянными, а Marina Busch заявила, что с правительством Германии перестали считаться. С ними согласилась Stevie Curiousity, которую умилили слова министра. Она сказала, что Китай преследует свои интересы во всем, в том числе в отношениях с Россией, поэтому напутствие немецкой чиновницы вызовет у Си Цзиньпина только вежливую улыбку.

«Почему? Каждый может и должен вести себя так, как хочет. Достаточно плохо, что Германия так бездумно послушна США», — написал Tom K.

Cem Bulut обратил внимание на двуличие правительства Германии, ведь глава МИД призывала Китай остановить спецоперацию, хотя канцлер Олаф Шольц одобрил поставку оружия киевскому режиму.

Анналена Бербок прилетела с официальным визитом в Китай 13 апреля и проведет там три дня. Она обсудила с министром иностранных дел КНР Цинь Ганем кризис в Тайваньском проливе, ситуацию на Украине и международные отношения.