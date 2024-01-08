Мир 08 января 2024, 22:15 Заявления Белого дома об Украине назвали втягиванием США в войну с Россией Макгрегор: заявления Байдена об Украине выглядят как объявление войны России РИА «Новости»

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Заявление президента США Джо Байдена об Украине звучит так, будто он объявляет войну России. Такое мнение высказал в соцсети Х экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Если вы посмотрите на заявление Белого дома по Украине, которое прозвучало несколько дней назад, то оно выглядит как объявление войны России», — заявил полковник.

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Макгрегор утверждает, что американский народ не желает быть втянутым в еще одну войну, при этом США не готовы к военному противостоянию с Россией.

В конце декабря Байден заявил, что НАТО рискует столкнуться с угрозами из-за конфликта на Украине. Глава Белого дома считает, что Россия якобы «угрожает» некоторым союзникам блока, что повышает риски вовлечения США в конфликт. Воздушную атаку российской армии он назвал самой крупной с начала СВО.