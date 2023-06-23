Мир 23 июня 2023, 22:46 Заявление Зеленского о подготовке Россией теракта на ЗАЭС не подтвердили в США Белый дом не смог подтвердить слова Зеленского о подготовке теракта на ЗАЭС Pxhere

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Соединенные Штаты не могут подтвердить или опровергнуть заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его процитировал ТАСС.

«Я видел эти сообщения, но у меня нет ничего, чтобы подтвердить их или говорить об их достоверности», — сказал он.

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По словам Кирби, американские власти не фиксируют повышение уровня радиации в районе Запорожской АЭС. Он напомнил, что США могут отслеживать некоторые датчики радиации, которые находятся вокруг станции.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия собирается взорвать Запорожскую атомную электростанцию. По его мнению, РФ хочет, чтобы Запад надавил на Украину, чтобы она завершила конфликт на российских условиях. Военные ВС России взяли под контроль Запорожскую АЭС в марте 2022 года. Однако украинские силы продолжают регулярно ее обстреливать.