Заявление Зеленского о госперевороте на Украине прокомментировали в Общественной палате

Член Общественной палаты России Никита Данюк в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении информации по поводу готовящегося в стране госпереворота. По мнению Данюка, Зеленский таким образом пытается сохранить авторитет.

На Украине у действующего президента много противников — от олигархов до политиков. По мнению общественника, единственный способ остаться у власти для Зеленского — «ввести военное положение и полностью зачистить все оппозиционное пространство на Украине».

«У Зеленского не остается никаких других рычагов, чтобы остаться у власти, кроме как играть на страхе того, что „война“ с Россией близко», — сказал Данюк.