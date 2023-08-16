Мир 16 августа 2023, 20:53 Заявление украинского командования о «золотом часе» для раненых опровергли медики Медики ВСУ раскритиковали заявления замминистра обороны Маляр о «золотом часе» Викимедиа

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Слова замминистра обороны Украины Анны Маляр об оказании военными медиками помощи раненым в течение «золотого часа» раскритиковали украинские медицинские работники. Глава медслужбы батальона «Волки да Винчи» Алина Михайлова заявила, что ничего общего с реальностью слова главы ведомства не имеют. Об этом она заявила в интервью информационному агентству «Следствие-Инфо», отрывок из которого опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Михайлова подчеркнула, что на эвакуацию раненых с передовой может уйти до восьми часов. При большом желании и самоотверженности медиков это время может сократиться до трех или двух часов, но ни о каком «золотом часе» речи быть не может.

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«У нас все плохо во фронтовой медицине, она держится вопреки, а не благодаря. И это наша реальность, но мы стараемся бороться», — заявила врач.

По словам Маляр, оказание помощи в «золотой час» якобы сократило смертность солдат ВСУ, а получившие ранения быстрее возвращаются в строй.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские войска за июль потеряли более 20,8 тысячи человек личного состава. Он подчеркнул, что речь идет об убитых и раненых.

По оценке западных аналитиков, с начала специальной военной операции украинская армия лишилась более 150 тысяч человек. При этом власти страны не раскрывают официальные данные о погибших и раненых. На Украине продолжается общая мобилизация, и сохранился запрет на выезд из страны мужчинам от 18 до 60 лет.