Мир 13 ноября 2022, 14:32 Заявление стран Южного полушария о необходимости переговоров взбесило Украину Le Figaro: призыв южных стран к переговорам с Россией вывел Украину из себя РИА «Новости»

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Руководство Украины пришло в ярость после заявления стран Южного полушария о необходимости переговоров с Россией. Об этом написала французская газета Le Figaro.

Лидеры стран Южного полушария на Парижском форуме сделали общее заявление, призвав Украину возобновить диалог с Россией. Однако украинской стороне оно сильно не понравилось.

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«На Южном полушарии самым прямым образом отражается украинский конфликт. Поэтому нельзя сказать, что он носит сугубо локальный характер», — сказано в заявлении.

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Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что Латинская Америка готова выступить единым фронтом на переговорах о мире между Россией и Украиной.

Авторы материала напомнили, что о необходимости переговоров сообщал глава Генерального штаба США Марк Милли. Он заявлял, что ни для одной из сторон конфликта невозможна военная победа в конфликте.

Ранее украинский депутат Давид Арахамия предположил, что новый раунд переговоров с Россией может пройти во второй половине 2023 года, когда начнется подготовка к выборам 2024 года в РФ и США.