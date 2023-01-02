Мир 02 января 2023, 21:26 Заявление Столтенберга о России ужаснуло британцев Читатели Daily Mail раскритиковали Столтенберга после слов о конфликте на Украине Pxhere

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Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который ранее призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине. Пользователи назвали генсека Североатлантического альянса «одним из основных инициаторов этого хаоса и кошмара».

Один из читателей отметил, что считает Столтенберга главным нарушителем спокойствия. НАТО, заявили в комментариях, выгоден конфликт в долгосрочной перспективе.

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«Столтенберг — один из основных инициаторов этого хаоса и кошмара. Он не собирается останавливаться», — указал другой пользователь.

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В Сети сыронизировали и предложили отдать «миллиарды оружейным гигантам и их акционерам», а после этого «замерзнуть насмерть в своих домах».

Пользователи задались вопросом, почему глава НАТО делает нелепые заявления, которые выходят за рамки его компетенции. В комментариях поинтересовался, акциями каких оборонных компаний владеет Столтенберг.

«Генеральный секретарь альянса разжигает третью мировую», — написал еще один читатель.

Другой участник беседы заметил, что начало мирных переговоров стало бы лучшим выходом, чем затягивание боевых действий.

«Если бы НАТО не двинулась на восток, этого конфликта никогда не было бы», — обратил внимание еще один пользователь, написало ИА Nation News.

Ранее генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине будет длительным, поэтому стране нужна долгосрочная военная поддержка. По мнению Столтенберга, это необходимо, чтобы Киев мог договариваться с Россией на своих условиях.