Эксклюзив 08 февраля 2023, 13:36 Заявление СНБО Украины о нападениях на Россию соответствовало бандеровской идеологии — Кошкин Военный эксперт Кошкин: секретарь СНБО Данилов призвал бить по России в рамках идеологии YouTube

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал наносить удары по России. Это соответствует идеологической линии нацистского киевского режима и тактике пропаганды, объяснил «360» заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

«Это откровенно продуманное направление в идеологии бандеровской, которая сегодня развивается, как может, в условиях, как они говорят, „военного времени“», — сказал он.

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Украина, по словам военного эксперта, действует так из необходимости постоянно выпрашивать вооружение, боевую технику и деньги. Ее экономику уничтожили, и если не поставлять все необходимое для участия в конфликте с Россией, страна выйдет из него. Но требуется, чтобы все продолжалось.

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«В силу таких подходов концептуально есть векторы. Один из них — постоянное стремление нанести удар по территории России, как правило, гражданской инфраструктуре», — объяснил Андрей Кошкин.

Киевский режим делает такие заявления, чтобы показать в информационном пространстве свою удаль и бесстрашие, борьбу на равных и регулярные победы. По мнению специалиста, политики на Украине охотно развивают эту концепцию, поэтому заявления такого рода были, есть и будут.

«Нам бы хотелось, чтобы их уже и не было. Но, наверное, следует ожидать, что ответственные лица нынешнего неонацистского режима в Киеве будут и дальше призывать к такого рода атакам», — предупредил он.

Военный эксперт допустил, что украинские диверсанты могут, находясь на территории России, запустить дрон, атаковать один из объектов и преподнести это, как один из таких ударов. Ведь раз такой концепт существует, под него выделяют информационные, военные, интеллектуальные ресурсы, то его продолжат развивать.

Алексей Данилов заявил, якобы Украина имеет право бить по России, агентству Reuters. Он предложил наносить удары по местам, откуда предположительно запускают ракеты.