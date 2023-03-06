Мир 06 марта 2023, 01:42 Заявление Шольца о легком отказе от российского газа назвали лукавством Депутат Белик: слова Шольца о «легком» отказе от газа из России являются лукавством РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц выдает желаемое за действительное, говоря о легком отказе от поставляемого из России газа. Об этом в интервью RТ заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Шольц лукавит, что дефицит энергоносителей не сказался на немецкой промышленности и ни на что не повлиял. Рост цен на продукты питания, энергоносители, инфляция, рецессия, социальная напряженность — это лишь некоторые характерные последствия „легкого“ отказа от российского газа», — сказал Белик.

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По словам депутата, немецкие власти добровольно разрушают свою экономику в угоду Соединенным Штатам.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что Германия считает себя независимой от поставок газа, нефти и угля из России. По его словам, год назад власти страны не надеялись, что Германия сможет легко пережить отсутствие российского топлива. Олаф подчеркнул, что в стране не ощущается дефицит газа и связанного с этим экономического кризиса.

США и ФРГ ранее заявили о готовности вводить санкции против России «так долго, как это необходимо». Также они отметили важность международной солидарности с Украиной.