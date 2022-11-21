Мир 21 ноября 2022, 22:28 Заявление Саудовской Аравии остановило падение цен на нефть Министр энергетики Саудовской Аравии развернул падающие цены на нефть одним заявлением РИА «Новости»

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Увеличение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки странами ОПЕК+ не соответствует действительности. Вопрос дальнейшего сокращения остается в повестке: страны консорциума готовы пойти на такой шаг, чтобы сбалансировать ситуацию на рынке. Такое заявление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абделя Азиза бин Салмана распространило государственное новостное агентство королевства.

После публикации заявления министра цены на нефтяные фьючерсы на Лондонской бирже отыграли почти все потери, которые произошли днем, и остановились на уровне 86,04 доллара за баррель.

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«ОПЕК+ не обсуждает никаких решений перед своими заседаниями. Текущее сокращение на два миллиона баррелей в сутки продолжится до конца 2023 года, и если возникнет необходимость принять дополнительные меры по сокращению добычи, чтобы сбалансировать спрос и предложение, мы всегда готовы вмешаться», — заявил бин Салман.

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Цена на нефтяные фьючерсы на бирже пошла вниз, потеряв 6,1% и опустившись ниже 85 долларов за баррель после сообщения газеты The Wall Street Journal о том, что Саудовская Аравия и другие члены консорциума решают вопрос об увеличение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день. Источники издания заявили, что это решение огласят 4 декабря после очередного заседания ОПЕК+, за день до того, как ЕС введет эмбарго на поставки российской нефти, а страны G7 установят на нее предельные цены на российскую нефть.

Дневное падение цен на нефть стало самым крупным, начиная с октября этого года, когда страны ОПЕК+ договорились о сокращении объема добычи нефти на два миллиона барреля в сутки.

Президент США Джо Байден выступил с серьезной критикой Саудовской Аравии, заявив, что королевство поставило под угрозу мировую экономику и сыграло своим решением на руку России.

В ответ министр обороны Саудовской Аравии Халид ибн Салман Аль Сауд напомнил, что в ОПЕК+ также входит Иран, с которым у королевства напряженные отношения, но страна также выполняет условия договоренностей, достигнутых в рамках консорциума.