Заявление Санду о выводе миротворцев в Приднестровье назвали политизированными
Свою точку зрения на происходящее в регионе высказал глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский, которого процитировала «Парламентская газета».
«Заявления молдавских представителей разного ранга <…> носят политизированный характер. Тем самым Кишинев пытается сместить акценты с реальной повестки для молдо-приднестровского диалога», — сказал он.
Красносельский подчеркнул, что на сегодняшний день никаких юридических оснований и предпосылок для изменения формата миротворческой операции в какую-либо сторону нет.
Приднестровье, добавил собеседник издания, привыкло к резонансным заявлениям из уст молдавских политиков. В содержание «серьезных вопросов» последние не вникают.
В регионе в очередной раз призвали «сфокусироваться на актуальных проблемах переговорного процесса и не тратить время на заведомо бесперспективные дискуссии». Красносельский заметил, что при формулировании позиции Кишиневу следует проявить больше ответственности и вдумчивости.
Избранный президент Молдавии Майя Санду ранее выступила за вывод из Приднестровья оперативной группы российских войск, которая охраняет оружейные склады. Оружие политик тоже предложила устранить. Вместо миротворцев в регионе, по мнению Санду, должны быть гражданские наблюдатели ОБСЕ.