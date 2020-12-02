Заявление Санду о выводе миротворцев в Приднестровье назвали политизированными

Кишинев в очередной раз пытается поднять искусственную проблему «вывода войск» с территории Приднестровья. Сделанное избранным президентом Майей Санду заявление сочли политизированным.

Свою точку зрения на происходящее в регионе высказал глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский, которого процитировала «Парламентская газета».

«Заявления молдавских представителей разного ранга <…> носят политизированный характер. Тем самым Кишинев пытается сместить акценты с реальной повестки для молдо-приднестровского диалога», — сказал он.

Красносельский подчеркнул, что на сегодняшний день никаких юридических оснований и предпосылок для изменения формата миротворческой операции в какую-либо сторону нет.

Приднестровье, добавил собеседник издания, привыкло к резонансным заявлениям из уст молдавских политиков. В содержание «серьезных вопросов» последние не вникают.

В регионе в очередной раз призвали «сфокусироваться на актуальных проблемах переговорного процесса и не тратить время на заведомо бесперспективные дискуссии». Красносельский заметил, что при формулировании позиции Кишиневу следует проявить больше ответственности и вдумчивости.

Избранный президент Молдавии Майя Санду ранее выступила за вывод из Приднестровья оперативной группы российских войск, которая охраняет оружейные склады. Оружие политик тоже предложила устранить. Вместо миротворцев в регионе, по мнению Санду, должны быть гражданские наблюдатели ОБСЕ.