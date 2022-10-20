Заявление республиканцев о сокращении помощи Украине связали с выборами 2024 года | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 11:22 Заявление республиканцев о сокращении помощи Украине связали с выборами 2024 года Политолог Светов: сокращение помощи США Украине — это часть предвыборной борьбы unsplash

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Заявление республиканской партии Соединенных Штатов Америки о возможном сокращении военной помощи Украине связано с будущими выборами президента страны в 2024 году. Республиканцы тоже заинтересованы в развитии американского военно-промышленного комплекса, так что в реальности за этими словами ничего не последует. Об этом «360» рассказал политолог и журналист Юрий Светов.

Политолог отметил, что президент США Джо Байден пообещал нации снижение цен на бензин и замедление инфляции, и республиканцы ищут другие «болевые точки, на которые они могут нажать». Сейчас опросы показывают, что разрыв между демократами и республиканцами совсем небольшой.

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Светов напомнил, что две трети американцев выступают за поддержку Украины. Но они при этом не хотят, чтобы им самим был от этого ущерб. С этим настроением и играют республиканцы — они обещают гражданам США, что денег на Украину будет тратиться меньше, но эффективнее и под чутким контролем.

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«Не надо питать иллюзии, что после выборов, даже если победу одержит республиканская партия, политика Соединенных Штатов изменится, нет. Республиканцы избираются от штатов, где находится военно-промышленный комплекс — как они могут быть против этого?» — сказал политолог.

Он добавил, что США уже продали на Украину старые вооружения, еще советских времен, перевооружили европейских союзников, и теперь будут инвестировать в создание нового оружия.

«Нам не надо смотреть на выборы президентов, парламентов, кого бы то ни было в этих странах — для нас это только фон. У нас есть собственные задачи, и их решения зависят только от нас», — подытожил Юрий Светов.

Ранее лидер республиканского меньшинства палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти предупредил, что помощь Украине может сократиться, если республиканцы одержат победу на выборах. Это подтвердили члены палаты представителей Дон Бэкон и Келли Армстронг. Они сослались на настроения в соцсетях, заявления своих избирателей и коллег.