Мир 28 февраля 2024, 06:39 Заявление Путина об энергетическом сотрудничестве дало Турции надежду Aydinlik: доверие Путина в сфере энергетики имело для Турции большое значение Unsplash

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Отношения с Россией важны для Турции. Заявление президента Владимира Путина о том, что эта страна стала самым надежным партнером в сфере торговли энергоносителями, восприняли с большим оптимизмом, заявил Aydinlik экономист Серхат Латифоглу.

«Путин дал историческое определение с заявлением „самый надежный партнер“. Это, конечно, очень много значит сначала для Турции, затем для турецко-российских отношений, а затем и для мира в регионе. Это объединяющий шаг против окружения НАТО. <…> Это поддерживающие и обнадеживающие заявления для Турции», — сказал он.

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Его коллега Хакан Топкурулу заявил, что Турция нуждалась в своих восточных соседях, а именно в России, Иране, Азербайджане и Ираке. Несмотря на санкции и внешнеполитический курс на атлантическую систему, страна, по словам экономиста, продолжила закупать у российских компаний большой объем топлива — по ноябрьским данным, 52% импорта природного газа и 62% нефти. Он посоветовал правительству отказаться от балансирования между Украиной и Россией, Атлантикой и Азией, и как можно скорее занять свое место в Азии.

Американские дипломаты надавили на турецких бизнесменов и потребовали отказаться от сотрудничества с Россией. Посол Алексей Ерхов заявил, что представители США буквально терроризировали компании и банки.