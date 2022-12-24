Мир 24 декабря 2022, 11:22 Заявление Путина о финансировании ВС РФ назвали поворотным моментом спецоперации 19FortyFive: слова Путина о финансировании ВС РФ обозначили поворот в спецоперации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заявление президента России Владимира Путина о финансировании армии стало поворотным моментом в стратегии специальной военной операции на Украине. Такой вывод сделал журналист 19FortyFive Джек Бакби.

«Сделанное на этой неделе заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины», — написал он.

Реклама

По мнению автора статьи, российский президент намекнул на использование межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат».

Реклама

В среду, 21 декабря, стало известно, что в России начались работы по развертыванию МБР «Сармат». В конце ноября появилась информация о запуске этого новейшего оружия в серийное производство. «Сармат» может нести на себе 15 боеголовок и относится к классу сверхтяжелых.

Ранее Путин призвал совершенствовать качество продукции оборонно-промышленного комплекса с учетом боевого опыта.