Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что чем дольше газопровод «Северный поток — 2» не будет активен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы. Его слова прокомментировал в разговоре с RT замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

По словам Джабарова, «Северный поток — 2» лишит Польшу возможности поставлять газ в Европу, поэтому она делает такие заявления.

«Понятно, что за этим стоят личные интересы Польши. Понятно, что они хотели бы, чтобы Польша стала крупнейшим хабом американского сниженного газа, который она бы распределяла по всей Европе. А с вводом „Северного потока — 2“ эти мечты у них улетучиваются», — сказал сенатор.

Он добавил, что газопровод — это коммерческий проект, он не будет использоваться в политических целях и угрожать энергобезопасности каких-либо стран.