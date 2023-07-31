Мир 31 июля 2023, 13:17 Заявление по итогам встречи Путина и Африканской миссии по Украине опубликует ЮАР — Песков Пресс-секретарь Песков: РФ подготовила заявление после встречи Путина с миссией по Украине РИА «Новости»

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Окончательное заявление по итогам встречи президента России Владимира Путина с представителями Африканской миссии по Украине опубликует ЮАР. Администрация уже отправила на согласование свою версию коммюнике, заявил на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Как только будет совместное понимание, что текст согласован, сторона ЮАР его опубликует», — сказал Песков.

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По итогам встречи, объяснил он, обе стороны примут совместное заявление. Подписывать его не придется. Россия уже подготовила свою версию документа и отправила на согласование ЮАР как стране — организатору Африканской миссии по Украине.

Встреча Владимира Путина с участниками инициативы прошла 29 июля на полях саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Она стала второй — впервые идеи континента по урегулированию кризиса обсудили в июне. Президент России заявлял, что к предложениям африканских партнеров отнеслись с уважением и рассмотрели.