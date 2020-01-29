Заявление первого президента Украины о встрече Гитлера и Сталина во Львове прокомментировали в Совфеде

Джабаров отметил, что таким высказыванием первый президент Незалежной показывает «недостойное» поведение.

«Это попытка в очередной раз переписать историю. Очень горько, что господин Кравчук скатился до того, что стал фальсифицировать историю», — пояснил сенатор.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин провели встречу во Львове до начала Второй мировой войны.