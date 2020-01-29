Заявление первого президента Украины о встрече Гитлера и Сталина во Львове прокомментировали в Совфеде
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о встрече Гитлера и Сталина во Львове. Об этом сообщил сайт RT.
Джабаров отметил, что таким высказыванием первый президент Незалежной показывает «недостойное» поведение.
«Это попытка в очередной раз переписать историю. Очень горько, что господин Кравчук скатился до того, что стал фальсифицировать историю», — пояснил сенатор.
Ранее Леонид Кравчук заявил, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин провели встречу во Львове до начала Второй мировой войны.